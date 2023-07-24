Після сканування та обробки даних усі матеріали будуть доступні для загалу англійською та українською мовами

У Львові розпочали оцифровувати пам’ятки архітектури модернізму. Ініціаторкою є дослідниця та засновниця проекту «Львів. Архітектура модернізму» Мирослава Ляхович. Жінка вже шостий рік займається темою львівського модернізму. З початком повномасштабного вторгнення в Україну дослідниця почала активно налагоджувати міжнародні контакти. Згодом, отримавши стипендію в ETH Zurich, Мирослава Ляхович ініціювала проект «Врятувати об’єкти та історії доби модернізму в Україні», що має зберегти та популяризувати модерністичну спадщину у Львові.

Модерністична архітектура 1920-1930-х років в Україні зараз перебуває під загрозою. Ця ситуація спричинена поєднанням двох факторів: руйнуванням, що триває через війну та недооціненням спадщини початку XX століття.

«Я працюю з темою львівського модернізму вже шість років. Весною 2022 отримала стипендію в ETH Zurich (Федеральна вища технічна школа Цюриха) і разом з колегами на кафедрі теорії архітектури я почала думати, як допомогти модерністській спадщині у Львові й також побудувати співпрацю між нашими інституціями й ETH. Так і виникла ідея нового проекту "Врятувати об’єкти та історії доби модернізму в Україні". Голова кафедри Лоран Шталдер і ректорат ETH підтримали ідею і ми почали роботу над проектом», – розповіла дослідниця Мирослава Ляхович.

Основна мета проекту – це детальна цифрова документація модерністської спадщини через 3D-сканування будинків. Проект почався зі сканування декількох репрезентативних львівських будинків, зокрема, Будинку профспілок («Хмарочос Шпрехера»), житлових комплексів середнього класу на вул. Дорошенка та класу люкс, що на вул. Чупринки, а також соціального житла на вул. Грекова і однієї вілли на вул. Гіпсовій. Ініціатори проекту звернулись до львівської сканувальної компанії Skeiron, яка має чималий досвід в оцифруванні спадщини, а також вирішили залучити до сканування студентів Харківської школи архітектури, яка зараз базується у Львові. Із доступами до будинків допомагає Бюро спадщини.

Сканування стартувало 19 липня і триватиме до 4 серпня. Перед цим студенти їздили в ETH Zurich, щоб отримати теоретичний та практичний вступ до сканування. Після сканування та обробки даних, моделі будинків, а також дослідницькі тексти та усні історії, пов’язані з цією архітектурою, розмістять на діджитал-платформі, вони будуть доступні для загалу англійською та українською мовами.

Цим проектом ініціатори хочуть детально задокументувати модерністську спадщину, щоб за потреби її можна було відновити. Також ініціатори хочуть детально дослідити матеріальність модерністської спадщини Львова, показати її важливість як для наших співгромадян, так для світової читацької та наукової аудиторії.

«Важливим моментом є те, що за допомогою 3D-моделей користувачі платформи отримують можливість віртуальної прогулянки як зовні, так всередині будинків, зможуть майже "доторкнутись" до матеріалів і предметів. Нам важливо також створити міцну співпрацю між швейцарськими та українським інституціями, особливо у сфері студентських обмінів. І останнє, але не менше важливе, досвід сканування студенти зможуть використати для своєї майбутньої архітектурної практики та проектів по відбудові українських міст», – додає зазначає Мирослава.

Надалі дослідники планують документувати модерністську спадщину всієї України. У планах також створити всеукраїнську платформу, яка б об’єднувала різні модернізми та їхніх дослідників, які присутні в Україні.