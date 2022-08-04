Чиновника затримали при одержанні грошей ще у січні 2019 року

Колишнього посадовця «Чернівціспецкомунтранс» Сергія Моргуляка засудили до п'яти років позбавлення волі за хабар у 25 тис. грн. Гроші він вимагав у місцевого ФОПа за перемогу у тендері на постачання вантажівки.

Як у четвер, 4 серпня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, хабар від підприємця начальник відділу комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» Сергій Моргуляк отримав ще у січні 2019 року.

«Посадовець, відповідальний за здійснення публічних закупівель, вимагав та одержав від фізичної особи-підприємця 25 тис. грн неправомірної вигоди за визнання його переможцем тендеру та укладення договору купівлі-продажу вантажного автомобіля для потреб підприємства. Був затриманий після одержання обумовленої суми», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Відомо, що 25 тис. грн посадовець пообіцяв приватному підприємцю посприяти в безперешкодному укладенні тендерного договору щодо купівлі-продажу вантажного автомобіля для потреб підприємства.

Суд визнав Сергія Моргуляка винним за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара) та засудив до п'яти років позбавлення волі.