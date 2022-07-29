Головного механіка та головного інженера затримали на гарячому під час отримання грошей

СБУ затримала на хабарництві двох посадовців яворівського та новояворівського водоканалів. За версією правоохоронців, вони передавали за хабарі у користування спецтехніку підприємств.

Як повідомили у п’ятницю, 29 липня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, незаконну діяльність організували головний механік та головний інженер місцевих водоканалів. Посадовці надавали у користування комерсантам спецтехніку підприємств без укладання відповідних договорів оренди. Виручені від такої діяльності кошти привласнювали.

Правоохоронці затримали обох учасників схеми під час отримання чергових траншів хабарів – 27 тис. грн та 10 тис. грн відповідно.

Посадовці за хабарі віддавали у користування спецтехніку підприємств

Фігурантам вже повідомили про підозри в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Наразі встановлюють суму завданих незаконною діяльністю збитків.

Правоохоронці не розголошують, посадовців яких водоканалів затримали за хабарництво. За даними ZAXID.NET, схеми викрили у міському комунальному підприємстві «Яворіввода» та «Новояворівськводоканал».

Раніше СБУ викрила на хабарництві керівника філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» Івана Максиміва. За версією правоохоронців, посадовець здавав у користування спецтехніку без відповідних договорів та офіційної оплати.