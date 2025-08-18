Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді застави

Чернівецьке тролейбусне управління переплатило 1 млн грн за електрику для тролейбусів. Через зловживання колишнього керівника комунального підприємства гроші з бюджету міста виплатили безпідставно. До такого висновку дійшли правоохоронці під час розслідування.

Слідство встановило, що колишній виконувач обов’язків директора комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» в 2019 році уклав договір на постачання електроенергії для тролейбусів. Однак він зробив це з порушенням вимог законодавства про публічні закупівлі.

«У договорі не було зафіксовано конкретної ціни за 1 кВт год., що дозволило постачальнику безпідставно змінювати її щомісяця. У січні-червні 2019 року вартість електроенергії неодноразово підвищувалась без належного документального підтвердження коливань ринку», – зазначили в управлінні БЕБ Буковини в понеділок, 18 серпня.

Це дозволило постачальнику щомісяця змінювати тариф на власний розсуд, чим він і скористався. Як результат – місто переплатило за електроенергію понад 1 млн грн, повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 18 серпня.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили колишньому керівнику Чернівецького тролейбусного управління про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем). Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до 17 тис. грн.