Правоохоронці оголосили посадовцю підозру у службовій недбалості

Директора комунального підприємства однієї з громад Рівненського району підозрюють у службовій недбалості. Посадовець завищував обсяги вивезеного сміття та вартість послуги, що призвело до 1,3 млн грн збитків. Про це повідомила 18 серпня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, підозрюваний – керівник підприємства, яке упродовж кількох років надавало послуги із вивезення твердих побутових відходів сусідній громаді. Посадовець щомісяця підписував акти приймання виконаних робіт, в яких не був зазначений обсяг вивезеного сміття, а лише фіксувався факт надання послуг із визначенням суми, що складала 1/12 від ціни договору на рік.

«У результаті таких дій підозрюваний не надав послуги в повному обсязі, завищив їх об’єм та вартість, чим завдав збитків громаді на понад 1,3 млн грн», – зазначають у прокуратурі.

Чоловіку оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.