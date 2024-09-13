Ігор Семенюк очолював очолював Кузнецовське міське комунальне підприємство із 2016 по 2020 роки

Колишнього директора Кузнецовського міського комунального підприємства підозрюють у привласненні понад 800 тис. грн. Посадовця оголосили в розшук, оскільки у січні 2022 року він виїхав за кордон. Про це повідомили 13 вересня у прокуратурі Рівненської області.

За даними слідства, у 2016 році підозрюваний уклав договір із приватною фірмою про розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд, на той час ще Кузнецовська (ред. – із 2016 року місто перейменоване на Вараш).

«Пізніше він використав владні повноваження та, не отримавши проектно-кошторисної документації, вніс в офіційні документи неправдиві дані, на підставі яких фірмі перерахували понад 800 тис. грн», – зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці не вказують імені підозрюваного, проте ZAXID.NET із власних джерел стало відомо, що йдеться про Ігоря Семенюка, який за даними сервісу «Опендатабот» очолював Кузнецовське міське комунальне підприємство (ред. – нині «Вараштепловодоканал») із 2016 по 2020 роки.

Підозрюваного оголосили в розшук, оскільки у січні 2022 року він виїхав за межі країни. Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про затримання посадовця. За розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України), йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що Ігор Семенюк закінчив Волинський державний університет ім.Лесі Українки. Із 2004 по 2013 роки працював у Національному університеті водного господарства та природокористування на посаді помічника проректора з навчально-практичної та адміністративно-господарської роботи. У період з 2016 по 2020 роки із перервами очолював Кузнецовське міське комунальне підприємство, яке у 2021 році перейменували на «Вараштепловодоканал».