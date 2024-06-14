Кузнецовський міський суд виніс вирок ексдиректору комунального підприємства «Благоустрій» Юрію Сергійчуку, якого підозрювали у вимаганні й отриманні 18 тис. грн хабара. Суд визнав посадовця невинним і виправдав його.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку від 12 червня, у 2016 році директор комунального підприємства «Благоустрій» Юрій Сергійчук за попередньою змовою із головним енергетиком установи погодився, аби компанія «Едль-Рої» встановила відеокамери у Вараші без укладання відповідного договору. За це він нібито вимагав 18 000 грн.

Втім, у суді Юрій Сергійчук свою вину заперечив і розповів, що міська рада письмово зобов’язала КП «Благоустрій» виконати роботи з прокладання кабелю та підключення камер до електромереж, які мала оплатити компанія «Ель-Рої». Тоді обидва керівники погодили об’єми робіт, строки, визначили необхідні матеріали та вартість робіт – 18 000 грн. Підлеглі обвинуваченого підтвердили його слова.

Суддя Іван Зейкан визнав посадовця невинним у пред’явленому йому обвинуваченні та виправдав у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.