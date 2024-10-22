Влітку 2022 року у Сарненській ЦРЛ внаслідок російського обстрілу вибило вікна

Гендиректора лікарні в Сарнах підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків у розмірі 1,2 млн грн. За даними слідства, 60-річний посадовець був відповідальний за ліквідацію наслідків ракетного обстрілу, внаслідок якого у медзакладі були пошкоджені вікна. Проте він уклав невигідні договори з підприємцями, які продали неякісний товар.

Як повідомила 22 жовтня прокуратура Рівненської області, восени 2022 року з бюджету Сарненської громади виділили гроші для ремонту медзакладу, який постраждав від ракетного обстрілу Росії. Втім, за даними слідства, генеральний директор лікарні проявив службову недбалість та не призначив відповідального, який би проконтролював виконання договорів. Відтак, без використання електронної системи закупівель посадовець уклав договори з двома постачальницями. В однієї підприємиці він закупив 20 вікон на 193 196 грн, які згодом встановили у пральні, а в іншої – 87 віконних рам і 22 комплектуючих до них на загальну суму 999 619 грн.

«Згодом з’ясувалось, що усі встановлені конструкції не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, оскільки були неналежної якості та без відповідної технічної документації», – повідомили у пресслужбі поліції.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, підозрюваний – 60-річний генеральний директор Сарненської центральної районної лікарні Олександр Нестеренко. Йому вже обрали запобіжний захід та відсторонили від займаної посади.

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), посадовцю загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Додамо, що Олександр Нестеренко – кандидат медичних наук, голова Асоціації хірургів Рівненської області, депутат 7 скликання Рівненської обласної ради від фракції ВО «Батьківщина». До призначення на посаду гендиректора Сарненської ЦРЛ у лютому 2022 року працював заступником головного лікаря з хірургічної роботи Рівненської обласної клінічної лікарні.