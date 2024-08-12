Личаківський районний суд взяв під варту підозрюваного у корупційній схемі директора ТзОВ «БК Будальянс Груп» із можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн грн. Правоохоронці розслідують причетність посадовця до привласнення 8,3 млн грн під час ремонту дороги у Рівненській області. Про це йдеться в ухвалі суду від 8 серпня.

Згідно з матеріалами судової справи, у травні 2022 року директор компанії «БК Будальянс Груп» вніс в офіційні документи неправдиві дані щодо використання матеріалів і виконання робіт з експлуатаційного утримання під’їзної дороги до військового об’єкту у Рівненській області, в яких завищив розмір витрат до 3,5 млн грн. Крім того, обвинувачений повторив злочин за аналогічною схемою через пів року – у листопаді 2022 року він повторно підробив документи, завдяки чому зміг привласнити ще понад 4,7 млн грн.

За даними аналітичного порталу YouControl, багаторічним керівником ТзОВ «БК Будальянс Груп» є Ігор Войтко, який очолює ще щонайменше шість компаній у різних містах України. «БК Будальянс Груп» зареєстрований у Миколаєві, його основний напрям діяльності – будівництво доріг і автострад.

Суддя Юрій Білоус ухвалив рішення про взяття підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн грн.