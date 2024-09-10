Кіоск на Угорській, 10, який планують демонтувати

У Залізничному та Сихівському районах Львова демонтують ще незаконно встановлених тимчасових споруд. Такі рішення ухвалили у вівторок, 10 вересня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Зокрема, йдеться про тимчасову споруду на вулиці Люблінській, 102-104. Вона належить підприємиці Наталії Гриник, яка займається роздрібною торгівлею напоями та тютюновими виробами. Ще один МАФ, який демонтують, розташований на Любінській, 164. Він належить бізнесмену Олегу Сомику, що займається роздрібною торгівлею їжею.

Крім цього, демонтують незаконно встановлений кіоск на Сигнівці, 5. Його власником є Андрій Асаф'єв. Також у Сихівському районі мають демонтувати п'ять МАФів. Йдеться про кіоски за такими адресами:

проспект Червоної Калини, 121;

вулиця Богдана-Ігоря Антонича, 8 (належить підприємиці Марії Романишин);

вулиця Стрийська, 75 (належить Олені Присяжник);

вул. Богдана-Ігоря Антонича – вул. Кирила Трильовського, 29 (належить Михайлові Двуліту);

вулиці Угорській, 10 (належить Марії Марко).

Додамо, що підприємці впродовж десяти днів мають самостійно демонтувати кіоски. Якщо вони цього не зроблять, тоді демонтувати самобуд мають працівники КП «Адміністративно-технічне управління». Власникам повернуть демонтовані кіоски після відшкодування витрат на демонтаж, транспортування та зберігання.