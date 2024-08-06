У Львові демонтують іще 35 незаконних МАФів
Кіоски не внесені в комплексну схему розміщення тимчасових споруд
У різних районах Львова демонтують іще 35 незаконних кіосків. Відповідні рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 6 серпня.
Йдеться про кіоски за адресами:
Галицький район
- вул. Зернова, 2-4 (2 кіоски);
- просп. Свободи, 16-18;
- вул. Городоцька, 67.
Залізничний район
- вул. Чернівецька (3 кіоски);
- вул. Роксоляни, 24;
- вул. Повітряна, 31;
- вул. Широка, 68.
Сихівський район
- вул. Стрийська, 107;
- вул. Довженка – просп. Червоної Калини;
- вул. Скорини, 6;
- просп. Червоної Калини, 38 – вул. Г. Хоткевича;
- вул. Драгана, 10;
- вул. Коломийська, 15а;
- вул. Коломийська, 1.
Франківський район
- вул. Наукова, 74 (2 кіоски);
- вул. Наукова, 48;
- вул. Володимира Великого, 63;
- вул. Володимира Великого, 75;
- вул. Володимира Великого, 91;
- вул. Володимира Великого, 49а;
- вул. Симоненка, 5а;
- вул. Володимира Великого, 121;
- вул. Пулюя, 2;
- вул. Кульпарківська, 123;
- вул. Наукова – вул. Підстригача;
- вул. Рубчака, 2;
- вул. Коновальця (кінцева зупинка трамваю №2);
- вул. Стрийська – вул. Наукова;
- вул. Володимира Великого, 20;
- вул. Тролейбусна, 8;
- вул. Наукова, 28а – вул. Володимира Великого, 49.
За рішеннями виконкому, підприємці, яким належать МАФи, мають самостійно демонтувати кіоски упродовж 10 днів. Якщо вони цього не зроблять, тоді демонтувати самобуд має КП «Адміністративно-технічне управління».
У рішеннях також вказано, що якщо конструкція кіоску не дозволяє демонтувати його повністю, його можна розділити на частини. Товар із демонтованих МАФів передадуть на зберігання на вул. Зелену, 9. Після демонтажу МАФів райадміністрації коштом власників має відновити благоустрій на тротуарі.
Нагадаємо, у у Львові інвентаризували всі МАФи та планують почергово демонтувати всі кіоски, що встановлені незаконно.