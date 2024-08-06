За рішеннями виконкому, підприємці, яким належать МАФи, мають самостійно демонтувати кіоски упродовж 10 днів. Якщо вони цього не зроблять, тоді демонтувати самобуд має КП «Адміністративно-технічне управління».

У рішеннях також вказано, що якщо конструкція кіоску не дозволяє демонтувати його повністю, його можна розділити на частини. Товар із демонтованих МАФів передадуть на зберігання на вул. Зелену, 9. Після демонтажу МАФів райадміністрації коштом власників має відновити благоустрій на тротуарі.

Нагадаємо, у у Львові інвентаризували всі МАФи та планують почергово демонтувати всі кіоски, що встановлені незаконно.