Серед іншого демонтують кіоск на пл. Галицькій у центрі Львова

У різних районах Львова демонтують іще 12 незаконних кіосків. Відповідні рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у понеділок, 29 липня.

Йдеться про кіоски за адресами:

вул. Володимира Великого, 111;

пл. Галицька (навпроти будинку №9 на вул. Валовій);

вул. Городоцька, 213;

вул. Городоцька, 227;

вул. Городоцька, 309;

вул. Городоцька, 359 (АС «Західна»);

вул. Городоцька – вул. Ряшівська;

вул. Клепарівська (поблизу входу до Краківського ринку);

вул. Любінська, 94;

вул. Патона, 27;

вул. Полтави – вул. Патона, 2/4;

просп. Свободи (на алеї навпроти будинку №24).

За рішеннями виконкому, підприємці, яким належать МАФи, мають самостійно демонтувати кіоски упродовж 10 днів. Якщо вони цього не зроблять, тоді демонтувати самобуд має КП «Адміністративно-технічне управління» впродовж 40 днів.

У рішеннях також вказано, що якщо конструкція кіоску не дозволяє демонтувати його повністю, його можна розділити на частини. Товар із демонтованих МАФів передадуть на зберігання на вул. Зелену, 9. Після демонтажу МАФів райадміністрації коштом власників має відновити благоустрій на тротуарі.