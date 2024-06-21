Кіоск на проспекті Чорновола, 101 у Львові

Виконавчий комітет міськради Львова у п'ятницю, 21 червня, ухвалив рішення про демонтаж чотирьох МАФів у Личаківському та Шевченківському районах міста. Йдеться про кіоски на Олександра Кошиця, 7, перетині Личаківської та Тракту Глинянського. Крім цього, демонтують два МАФи на проспекті Чорновола, 101.

Зазначимо, що кіоск на Кошиця, 7 без дозвільних документів встановив львівський підприємець Ігор Вайда. Згідно з YouControl, він займається гуртовою торгівлею їжею та тютюновими виробами. Бізнесмен також є власником приватного підприємства «Ай хост».

Власником МАФу на Тракті Глинянському є Юрій Ліщинський, який займається ресторанним бізнесом. На Чорновола, 101 один з кіосків, які мають демонтувати, належить підприємиці Лесі Пакуляк. Вона займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею. Ще один МАФ на Чорновола, 101 є у власності бізнесмена Ігоря Яремкевича, що займається торгівлею хлібом.

Додамо, що підприємці добровільно мають демонтувати кіоски впродовж 20 днів. Якщо цього не станеться, то зноситимуть МАФи представники районних адміністрацій. Майно підприємців зберігатимуть на вулиці Пластовій, 125 та Зеленій, 9. Власникам повернуть конструкції кіосків та товар лише якщо ті відшкодують місту витрачені на демонтаж гроші. Крім цього, після демонтажу МАФів райадміністрації відновлюватимуть благоустрій на тротуарі за гроші власників кіосків.