В основі сюжету – історія 30-річного невдахи Сергія Пунька

Київська анімаційна студія Animagrad («Мавка. Лісова пісня») та ужгородська студія «Наша Файта» розпочали роботу над новим анімаційним повним метром та уже представили його перший тизер.

Креативним продюсером фільму виступає Антоніо Лукіч, режисер фільмів «Мої думки тихі» та «Люксембург Люксембург».

В основі сюжету – історія 30-річного невдахи Сергія Пунька, який через помилку ангела смерті кота Мікі потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але, щоб повернутись до життя, він повинен знайти бодай одну людину, якій він не байдужий. Пошуки приводять Сергія на фронт, у підрозділ «Чопські пірати». Автори обіцяють фільм, де змішалися любов, дружба, війна, зрада, пошук себе, подвиги, прозріння та дух Закарпаття.

Як зазначають автори мультфільму, «Наша Файта» – один з небагатьох українських анімаційних фільмів, розрахованих на підлітків та молодих дорослих. Універсальною мовою анімації, просто та з гумором, він говорить про складне: самоідентифікацію, пошук сенсів, відчуття приналежності. Про те, що кожен невдаха може перетворитися на героя. За жанром це – комедія, а по суті – притча.

Автори фільму – ужгородці Михайло Карпенко, Павло Мандзич та Іван Бонь – нові для української кіноіндустрії голоси, які вже проявили себе у діджиталі. Разом з Лукічем, який теж родом з Ужгороду, вони розкривають нові теми та нових героїв.

«Наша Файта» – це історія не про Закарпаття. Це історія, розказана закарпатцями. Тут є все: їхній діалект, колорит, незвичайне бачення навколишнього світу та людей.