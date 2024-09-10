Учасники другого мистецького табору для підлітків від Нью-Йоркського літературного фестивалю

У Карпатах відбувся другий мистецько-освітній табір NYCamp для молоді з Донеччини. Цьогоріч участь у таборі взяли 20 підлітків з Нью-Йорка, Бахмута, Званівки, Торецька, Світлодарська та Соледара, які стали переможцями та номінантами конкурсу есеїв від Нью-Йоркського літературного фестивалю (НЛФ). Шестеро переможців конкурсу також отримали гранти на освітні курси.

Організатори розповідають, що на NYCamp для молоді організували лекції та майстер-класи із письменницької та акторської майстерності, музики тощо. Лекторами стали письменниця та художниця Катерина Міхаліцина, музикант і художник Мар’ян Пиріг, кінорежисерка та сценаристка Марина Степанська, культурна менеджерка Софія Челяк.

«Для нас найважливіше на таких заходах створити простір довіри та взаємопідтримки, дати підліткам можливість відчути себе трохи більш удома завдяки людям, з якими вони проводять ці кілька днів у горах, навіть якщо їхній справжній дім далеко, зруйнований росіянами. Для нас дуже важливо, що молодь "росте" разом із проєктом – так, Андрій Ковальчук торік був одним з учасників першого NYCamp, а тепер сам виступив з ідеєю провести захід із підлітками», – розповіла головна організаторка NYCamp Ольга Русіна.

Мистецький табір у Карпатах відбувся у вересні 2024 року. Фото організаторів

Зазначимо, що вперше конкурс есеїв для підлітків з Нью-Йорка на Донеччині у 2021 році організувала львівська письменниця Вікторія Амеліна. Переможців конкурсу оголосили під час Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. Нагородою для підлітків стала освітня мандрівка до Києва та Львова у січні 2022 року. Вже після початку повномасштабного вторгнення Вікторія Амеліна готувала мистецький табір для підлітків у Карпатах. Письменниця отримала смертельні травми внаслідок російського обстрілу Краматорська 27 червня 2023 року. Продовжили займатися підготовкою до табору друзі та близькі Вікторії Амеліної. Репортаж ZAXID.NET із першого NYCamp можна прочитали за посиланням.

У 2024 році організатори вирішили розширити конкурс і залучити молодь з усього Бахмутського району. Загалом на конкурс есеїв надійшли тексти від понад 50 підлітків, 20 з яких отримали можливість долучитися до NYCamp. Автори есеїв, які не потрапили на табір, отримали від Нью-Йоркського літературного фестивалю та «Видавництва Старого» сертифікати на купівлю книг.

«Фокус-тема цьогорічного конкурсу есеїв – "Деокупація майбутнього" – це гасло другого НЛФ, яке придумала Віка. Фестиваль був запланований на осінь 2022 року і через повномасштабну війну, зрозуміло, не відбувся. Ми хотіли, щоби над цією темою поміркували підлітки у своїх текстах», – розповіла співорганізаторка NYCamp Христина Шевченко.

Нагадаємо, що Вікторія Амеліна у 2021 році заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль. Він відбувся у неподалік від окупованої Горлівки у містечку Нью-Йорк, яке повернуло історичну назву (за радянської окупації отримало назву Новгородське, яка існувала до липня 2021 року).

Львівська письменниця Вікторія Амеліна є авторкою книг «Синдром листопаду», «Дім для Дома», «Е-е-есторії екскаватора Еки». З початку повномасштабного вторгнення приєдналася до команди правозахисної організації Truth Hounds і документувала воєнні злочини росіян. Під час обстрілу Краматорська 27 червня 2023 року Вікторія отримала важкі поранення, від яких 1 липня померла у лікарні Мечникова у Дніпрі. У 2024 році у «Видавництві Старого Лева» вийшла посмертна поетична збірка «Свідчення».

Додамо, що співорганізатором NYCamp є ГО «Ініціативна молодь українського Нью-Йорка». Табір відбувся за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».