Вікторія Амеліна з переможцями та учасниками конкурсу есеїв

Нью-Йоркський літературний фестиваль (НЛФ), який заснувала львівська письменниця Вікторія Амеліна, оголосив конкурс есеїв для учнів 9-11 класів шкіл Бахмутського району Донеччини. Цьогоріч темою конкурсу стала «Деокупація майбутнього: що я візьму з минулого мого дому в майбутнє». Кожен з п'яти переможців отримає грант до 20 тис. грн на освітні проекти. Крім цього, переможці та номінанти конкурсу зможуть влітку 2024 року відвідати мистецький табір в Карпатах. Команда Нью-Йоркського літературного фестивалю прийматиме есеї до 25 лютого.

Конкурс есеїв вперше провели у містечку Нью-Йорк на Донеччині у 2021 році під час літературного фестивалю. Тоді п'ятеро переможців поїхали в освітню мандрівку до Києва та Львова, а всіх учасників запросили на табір у Карпатах – NYCamp.

«Для Віки було важливим розширювати конкурс. Ще 2021 року були школи з населених пунктів поблизу Нью-Йорка, які теж хотіли взяти участь. Віка обіцяла, що наступного фестивалю, який мав бути восени 2022 року, конкурс розширимо. На переможців чекатимуть різноманітні гранти на освітні курси. Це можуть бути літературні, танцювальні чи будь-які інші проєкти. Підлітки зможуть самі обрати, чим хочуть займатися», – розповіла ZAXID.NET письменниця та головна організаторка Оля Русіна.

Участь у конкурсі зможуть взяти підлітки, які продовжують онлайн-навчання у своїх школах, та ті, хто під час евакуації потрапив до інших навчальних закладів, але відчуває зв'язок із домівкою. Есеї оцінюватимуть письменники Оля Русіна, Катерина Міхаліцина, Олена Стяжкіна, Олена Гусейнова, Олексій Чупа тощо. Також в журі буде Марія Суровець, яка була переможницею першого конкурсу від НЛФ.

Щоб взяти участь потрібно до 25 лютого надіслати есей на електронну пошту фестивалю ny.fest.ua@gmail.com. У темі листа слід вказати ім'я та прізвище, навчальний заклад та населений пункт.

Нагадаємо, що Нью-Йоркський літературний фестиваль, який вперше відбувся у жовтні 2021 року у селищі Нью-Йорк на Донеччині, заснувала письменниця зі Львова Вікторія Амеліна. Після початку повномасштабного вторгнення вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds і документувала російські воєнні злочини на деокупованих територіях. Вікторія Амеліна загинула внаслідок смертельних травм, отриманих під час російського удару по Краматорську 27 червня 2023 року.