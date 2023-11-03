Видавці Мар'яна Савка та Олександр Савчук, директорка Translatorium Тетяна Родіонова

Львівське «Видавництво Старого Лева», творча студія «Аґрафка» та фестиваль перекладачів Translatorium стали лауреатами «Читомо» за видатні досягнення у книговидавничій справі. Крім цього, спецвідзнаку від журі премії отримала письменниця Вікторія Амеліна (посмертно). Також видавця Олександра Савчука нагородили відзнакою Франкфуртського книжкового ярмарку. У «Читомо» зазначили, що грошова винагорода для переможців складає по 4 тис. євро.

«Кожен проект унікальний – тут можна знайти як нішеві видавництва, так і великі, молоді ініціативи й давно відомі бренди, компанії зі Львова, Києва, Хмельницького, Харкова. Це показує не лише географію, але й величезні зусилля кожного номінанта. І це приклад, який можна наслідувати», – сказала співзасновниця «Читомо» Ірина Батуревич.

За словами Ірини Батуревич, це перша українська комплексна премія в книжковій галузі. За перемогу змагався 101 номінант. Йдеться про видавців, книгарні, книжкових блогерів, журналістів, бібліотекарів тощо.

Додамо, що Вікторія Амеліна – письменниця зі Львова, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю, правозахисниця та документаторка воєнних злочинів. У 2021 році вона стала лауреаткою Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Вікторія Амеліна загинула внаслідок смертельних травм, отриманих під російського удару по Краматорську 27 червня.

Зазначимо, що премію заснувало видання про книжки «Читомо» за підтримки Німецької асоціації видавців і книгорозповсюджувачів (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), Франкфуртського книжкового ярмарку та Міністерства культури й медіа Німеччини.