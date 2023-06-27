Росія вдарила ракетами по Краматорську

У вівторок ввечері, 27 червня, російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області. Першою про це повідомила Краматорська міскрада.

За даним місцевої влади, росіяни о 19:32 вдарили з установок С-300 по центру Краматорська, поцілили в районі кафе, де було велике скупчення людей. Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі «Радіо Свобода» повідомив, що в результаті удару по Краматорську було поранено щонайменше 22 людини, ще двоє загинули.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що росіяни били двома ракетами – друга влучила в селище Біленьке.Також він опублікував фото з місця удару в Краматорську, на якому можна побачити, що заклад практично повністю зруйнований.

Рашизм ракова пухлина всього світу.

Але як завжди всьому світу байдуже до нас ... pic.twitter.com/l4zsHVBSjQ — неВатний Краматорськ (@KramZrada) June 27, 2023

Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, де надаватимуть необхідну допомогу пораненим.