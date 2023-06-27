Російські воєнні злочинці вдень у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуцькому району Полтавської області. Це сталося у день, коли Кременчук вшановував жертв ракетного удару по кременчуцькому ТЦ «Амстор», коли загинули 22 людини і щонайменше 61 отримала поранення.

Українські Повітряні сили об 11:42 повідомили про те, що зафіксовано виліт літаків Ту-22м3 з аеродрому «Шайковка» Калузької області РФ. Саме з цих літаків стратегічної авіації росіяни запускають по Україні крилаті ракети Х-22. Об 11:54 Повітряні сили повідомили про пуски ракет, а вже о 12:02 з’явилася інформація про вибухи у Кременчуці.

За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, ракети влучили в дачний кооператив у Кременчуцькому районі. За його словами, жертв немає.

Зауважимо, що рік тому, 22 червня, росіяни також вдарили по Кременчуці ракетами Х-22. Україна не має засобів, щоб їх збивати. Швидкість такої ракети – 4000 км/год.