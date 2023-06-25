Кількість жертв суботнього ракетного удару по Києву зросла до п’яти
Під завалами будинку в Києві знайшли тіла ще двох людей
До теми
Кількість жертв ракетного удару росіян по Києву, який вони здійснили вночі в суботу, 24 червня, зросла до п’яти. Нагадаємо, вдень у суботу було відомо про трьох загиблих. Про збільшення кількості жертв у неділю, 25 червня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку», – повідомив міський голова Києва.
Нагадаємо, на цей будинок впали уламки збитої російської ракети, що призвело до руйнування конструкцій на кількох верхніх поверхах.
Вночі 24 червня росіяни загалом випустили по Україні сорок крилатих ракет Х-101/555.