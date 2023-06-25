Рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків збитої російської ракети на будинок у Солом’янському районі Києва, 24 червня 2023

Кількість жертв ракетного удару росіян по Києву, який вони здійснили вночі в суботу, 24 червня, зросла до п’яти. Нагадаємо, вдень у суботу було відомо про трьох загиблих. Про збільшення кількості жертв у неділю, 25 червня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку», – повідомив міський голова Києва.

Нагадаємо, на цей будинок впали уламки збитої російської ракети, що призвело до руйнування конструкцій на кількох верхніх поверхах.

Вночі 24 червня росіяни загалом випустили по Україні сорок крилатих ракет Х-101/555.