Наслідки падіння уламків ракети на житловий будинок у Києві

В ніч на 24 червня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України.

В 00:57 Повітряними силами було зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря.

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України був о 02:20. Через деякий час почали зʼявлятись перші повідомлення про вибухи та роботу ППО.

В Соломʼянському районі попередньо уламки ракет влучили в автомобільну стоянку. ​​Внаслідок падіння уламків на житловий будинок теж у Соломʼянському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах. 2 людей загинуло, 11 – отримали поранення, 3 із них – госпіталізовано.

Звуки вибухів було чутно в Дніпрі, Харкові та Кременчуці, про наслідки вибухів у цих містах наразі не повідомляється.