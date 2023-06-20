Вночі 20 червня російські воєнні злочинці здійснили чергову масовану атаку території України дронами-камікадзе Shahed іранського виробництва, а Запорізьку область – балістичними ракетами з С-300. Атака тривала всю ніч: про першу загрозу застосування ударних БПЛА Повітряні сили повідомили ще 19 червня о 22:07. А після опівночі кількість регіонів, де була загроза застосування цих дронів, збільшилась.

Так, росіяни атакували дронами Львівщину, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львові. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, постраждалих чи загиблих немає, а на місці влучання виникла пожежа.

Також росіяни атакували дронами Київ. За повідомленням Київської міської цивільної адміністрації, сили ППО збили над містом близько 20 дронів-камікадзе Shahed. Дрони залітали в Київ кількома хвилями з різних напрямків, повітряна тривога в місті тривала понад три години. Інформації про жертв чи руйнування немає.

Також уночі росіяни атакували з повітря Запоріжжя та його передмістя. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко не уточнив, чим саме Росія атакувала місто, але повідомив, що об’єктом атаки стали об’єкти комунікацій, майно й техніка сільського господарства, а також популярного місця відпочинку. За інформацією Генштабу, росіяни атакували Запоріжжя сімома ракетами із ЗРК С-300. У Повітряних силах додали, що область також атакували балістичними ракетами «Іскандер-М».

За інформацією Повітряних сил, ППО збила над Україною загалом 32 дрони Shahed 136/131 із 35, які випустили росіяни. Атака була спрямована на військові та інфраструктурні об’єкти. ППОпрацювала в більшості областей. Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянської області Росії та східного узбережжя Азовського моря.

У Повітряних силах уточнили, що 30 дронів-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.