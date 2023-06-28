Затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент ГРУ

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент ГРУ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання вказівки агент зняв на відео заклад і припарковані поруч автомобілі.

Після цього він переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники вдарили ракетами по кафе, в якому перебували люди. За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення агента «активували» і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську



️ https://t.co/cgzqhKSGQl pic.twitter.com/s6PGFoCthz — СБ України (@ServiceSsu) June 28, 2023

«Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму ... Водночас співробітники СБУ разом із побратимами з Сил оборони щодня роблять максимум, аби помститися ворогу за все те горе, яке Росія принесла на нашу землю. І будемо робити це до остаточної Перемоги!» – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області. Внаслідок удару загинуло щонайменше 9 місцевих жителів. 60 осіб отримали поранення різного ступеню важкості.