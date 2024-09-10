Відуалізація розбудови будівлі на Генерала Чупринки, 146 у Львові

У вівторок, 10 вересня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради виконувач обов'язків керівника управління архітектури департаменту архітектури Роман Крушельницький повідомив про намір видати містобудівні умови та обмеження для розбудови житлового будинку на вулиці Генерала Чупринки, 126. Триповерхову будівлю, яка розташована неподалік Піскових озер, планують розбудувати до п'яти поверхів.

За словами Романа Крушельницького, для мешканців будівлі також створять підземний паркінг, який може слугувати як укриття. Він зазначив, що будівля не перевищує історичних регламентів, а паркомісць має вистачити для мешканців усіх квартир будівлі.

Візуалізація розбудованого будинку на вулиці Генерала Чупринки у Львові. Зображення Zelemin

Зазначимо, що за отриманням містобудівних умов до Львівської міськради звернулася Віра Могилевич. Візуалізацію розробила архітектурна компанія Zelemin. Будівля на вулиці Генерала Чупринки, 126 розташована навпроти головного корпусу Лісотехнічного університету.