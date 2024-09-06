Реконструкція спорткомплексу на Кастелівці триває з 2016 року

На спортмайданчику на вул. Кастелівка у Львові облаштують тенісні корти. Будівництво профінансує ТзОВ «Палац спорту “Україна”», що належить львівському бізнесмену Олександру Свіщову. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні у п’ятницю, 6 вересня.

Йдеться про спорткомплекс на вул. Кастелівка, 8, який кілька років перебуває на реконструкції. Як вказано в проєкті рішення, ЛКП «Спортресурс» має облаштувати в межах спорткомплексу тенісні корти. Профінансувати всі витрати на оплату робіт і матеріалів має ТзОВ «Палац спорту “Україна”». Виконати всі роботи мають до листопада 2024 року. Загальна вартість робіт наразі не відома.

ТзОВ «Палац спорту “Україна”» зареєстроване у 2003 році на вул. Мельника, 18 і належить львівському бізнесмену Олександру Свіщову, екс-власнику Винниківської тютюнової фабрики. Ця ж компанія перебудувала 32-річний спорткомплекс «Україна» під розважальний центр Leoland, який відкрили на початку 2023 року.

Нагадаємо, у 2016-2017 роках на спортивному комплексі по вул. Кастелівка, 8 ЛКП «Спортресурс» облаштувало баскетбольний майданчик із поліуретановим (резиновим) покриттям. Загальна вартість робіт склала 723 тис. грн. У 2019 році встановили нові амортизаційні кільця зі сіткою вартістю 13 тис. грн.