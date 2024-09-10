Подія сталася 16 серпня під час перевезення військовозобов'язаних до Франківського центру мобілізації

Івано-Франківський апеляційний суд залишив під вартою до 18 жовтня мешканця Житомирщини Леоніда Поліщука. Чоловіка звинуватили у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ після того, як він допоміг сину втекти з авто військовослужбовців ТЦК та СП.

Як йдеться в ухвалах суду, подія сталася 16 серпня в Івано-Франківську. Працівники ТЦК та СП на Ford Transit везли кілька військовозобов’язаних до обласного центру мобілізації для проходження медичної комісії. На світлофорі одного з перехресть їх наздогнав Opel Vivaro, звідки вискочили обвинувачений з ще кількома людьми і, відчинивши двері мікроавтобуса ТЦК, намагалися силою витягнути з салону одного з військовозобов’язаних.

На місці події зібрався натовп людей, туди приїхали кілька нарядів поліції. Невдовзі хтось з присутніх викликав «швидку» і, на вимогу людей, військовозобов’язаних повезли в медзаклад для обстеження. Працівники ТЦК не змогли поїхати за медиками, бо через пошкоджені дверцята двигун їхнього Ford Transit заблокувала автоматика. Скориставшись цим, син обвинуваченого разом з іншими мобілізованими втекли.

Під час судового засідання Леонід Поліщук розповів, що їхав з сім’єю на Прикарпаття відпочивати. На одному з блокпостів їх зупинили, і оскільки син мав направлення в Житомирську лікарню на проходження ВЛК на 23 серпня, військовослужбовці запропонували поїхати в ТЦК. Обвинувачений поїхав за авто військових і на світлофорі відчинив дверцята Ford Transit. Де зараз перебував його син, Леонід Поліщук не знає.

Івано-Франківський апеляційний суд залишив обвинуваченого під вартою до 18 жовтня. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.