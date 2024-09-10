У вівторок, 10 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Одномоментно пересадили серце і нирку одній людині. 47-річний львів’янин вже 18 років потерпав від ниркової недостатності та мав два інфаркти. У «Львівобленерго» розповіли про підготовку до осінньо-зимового періоду. Це щорічна планова робота, яка відбувається за заздалегідь складеним планом. Для діток від 1 рочку. Такі групи запрацювали у трьох львівських садочках. Svitolina Tennis Camp. У Львові стартував щорічний табір для обдарованих тенісистів з усієї країни до 12 років. Заснував бізнес після поранення. Історія Сергія Жуковського, який втратив на війні обидві руки.

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