Міст перевірили на міцність багатотонними вантажівками

Дорожники завершили капітальний ремонт моста через річку Бережниця на дорозі Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига на об’їзній ділянці міста Моршин. Ремонт моста обійшовся у 10,4 млн грн. Відремонтований міст вже відкрили для руху транспорту.

Як розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини, міст через річку Бережниця звели ще в 1957 році, а у 1964 році реконструювали. З того часу жодних капітальних ремонтних робіт не проводили, окрім ліквідації аварійної ямковості. У 2016 році провели комісійне обстеження споруди, виявили зруйновані деформаційні шви, відсутність гідроізоляції, проломи в бетоні тротуарних плит, корозію, руйнування прогонових будов та пошкодження дорожнього покриття.

«Автомобільна дорога Н-10 має стратегічне значення для Львівщини та країни в цілому. Вона об’єднує три області: Івано-Франківську, Чернівецьку і Львівську та веде до кордону з Молдовою на КПП «Мамалига». У межах Львівщини цією дорогою користуються не лише жителі, а й гості регіону, адже вона веде до курортної зони України із розвиненою мережею готельних закладів, санаторних комплексів, заводом мінеральних вод та низкою інших підприємств», – зазначив керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Відремонтований міст успішно пройшов вагове випробування (фото Служби відновлення)

Під час ремонту дорожники розширили опори моста, відремонтували існуючі та встановили дві нові збірні плити прогонової будови, влаштували нову плиту проїзної частини. Встановили нове перильне та бар’єрне огородження, а також влаштували асфальтобетонне покриття. Ремонт моста виконувала компанія «Автомагістраль-Південь». Роботи тривали упродовж двох місяців та обійшлися у 10,4 млн грн з державного бюджету.

Перевірку моста проводили із залученням спеціалістів підприємства ТзОВ «НВП «Тріада» з використанням двох вантажівок, масою 33 тонни кожна. Після проведення випробувань, міст відкрили для руху транспорту.