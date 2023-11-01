Новий міст у Малехові побудували за 55 млн грн

У середу, 1 листопада, для руху транспорту відкрили новий міст на трасі Київ-Чоп у селі Малехів біля Львова. Старий міст через річку Малехівка закрили 2,5 місяця тому, через це виникли значні труднощі для руху транспорту у східній околиці Львова. Будівництво нового моста обійшлося у 55 млн грн.

«Відновити рух транспорту у Малехові було нашим пріоритетним завданням. Як ми і запевняли на початку робіт, що тимчасові незручності триватимуть до листопада. Завдяки щоденній активній роботі мостовиків ми сьогодні маємо капітально відновлену споруду», – розповів керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

В процесі ремонту дорожники демонтували конструкції аварійного мосту, перевлаштували інженерні мережі, влаштували нові опори мосту, уклали балки прогонових будов та залізобетонну плиту, влаштували тротуари, забезпечили гідроізоляцію та водовідведення та устелили шари асфальтобетонного дорожнього покриття.

Для повного завершення робіт на об’єкті ще влаштують бар’єрне та перильне огородження, намалюють розмітку та встановлять дорожні знаки.

Відповідно до проекту, міст розширено до 19,2 метрів і влаштовано дві смуги в одному напрямку. А також з обох сторін влаштували підходи до переправи.

Міст на трасі Київ-Чоп через річку Малехівку був зведений ще у 1961 році та перебував в аварійному стані. Будівництво нового моста виконувала турецька компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл». Вартість проекту 55 млн грн, кошти виділили з державного бюджету.

Через перекриття моста громадський та приватний транспорту скеровували в об’їзд. На цій ділянці утворювалися значні затори.