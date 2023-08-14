Міст на трасі Київ-Чоп у Малехові перекриють на ремонт на три місяці

Через ремонт моста на трасі Київ-Чоп у селі Малехів, що в передмісті Львова, міські автобуси №1А та №60 курсуватимуть зі змінами – через село Великі Грибовичі. Міст буде перекритий на ремонт з 15 серпня до кінця осені.

За інформацією управління транспорту ЛМР, на час ремонтних робіт міські автобуси №1А та №60 курсуватимуть через село Великі Грибовичі.

«Аби покращити транспортне сполучення для мешканців с. Малехів, також вивчаємо можливість організації «розриву руху» для маршруту №1А в районі ремонтних робіт. Йдеться про те, що один автобус возитиме пасажирів з Дублян до місця ремонту. Далі пасажири виходять з автобуса, переходять місце ремонту пішки і сідають на інший автобус, що чекає на протилежній стороні. Про прийняте рішення повідомимо додатково», – зазначив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Нагадаємо, капітальний ремонт моста на трасі Київ-Чоп через річку Малехівка у селі Малехів дорожники розпочнуть 15 серпня. З 7:00 проїзд на східному під’їзді до Львова буде закритий. Закінчити ремонтні роботи планують наприкінці цієї осені.

Об’їзд ділянки ремонту здійснюватиметься через кільцеву дорогу Львова. Для легкового транспорту діятиме ще один альтернативний маршрут – через Дубляни та Великі Грибовичі.

Міст звели ще у 1961 році. Після комісійного обстеження споруду визнали аварійною. Вже кілька років тут діяли обмеження вантажопідйомності. За проектом, міст планують розширити до 19,2 м і влаштувати дві смуги в одному напрямку.