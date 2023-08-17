Автобуси №1А курсуватимуть через Малехів, але з розривом руху

З п’ятниці, 18 серпня, через ремонт моста на трасі Київ-Чоп у Малехові міський автобус №1А курсуватиме з розривом руху. Автобуси їздитимуть від Дублян до місця проведення ремонтних робіт, далі пасажири мають пересісти в інший автобус, що чекатиме на протилежній стороні. Аналогічно у зворотному напрямку. Про це інформує управління транспорту ЛМР.

«Оплачувати за один проїзд потрібно буде один раз в межах двох кінцевих зупинок «Львів, пл. Галицька – Дубляни». На маршруті №1А діє безготівкова оплата проїзду, всі поїздки, в тому числі оплачені готівкою, фіксуються в АСОП. Контролери, що працюють на маршруті, перевірятимуть оплату. Пасажирам, які оплачують готівкою, слід зберігати паперовий квиток впродовж всієї поїздки – саме він дозволить безоплатно пересісти на інший автобус у Малехові та продовжити свою поїздку», – зазначили в управлінні транспорту Львівської міськради.

Схема руху автобусів №1А (фото ЛМР)

На час робіт маршрут №60 і надалі курсуватиме через село Великі Грибовичі.

Раніше повідомлялося, що через ремонт моста на трасі Київ-Чоп у Малехові міські автобуси №1А та №60 з 15 серпня курсують за зміненим маршрутом. Дорожники планують завершити ремонт моста до кінця осені.