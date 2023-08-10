Міст на трасі в Малехові збудований понад 60 років тому

З 15 серпня дорожники розпочнуть капітальний ремонт мостового переходу на трасі Київ-Чоп у селі Малехів поблизу Львова. На час будівельних робіт рух на цій ділянці перекриють.

Як розповів заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, на ремонт мостового переходу передбачено 55 млн грн з державного бюджету. Роботи виконуватиме турецька компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Ремонтні роботи на мості триватимуть три місяці (фото САД)

Там заплановано провести демонтаж і розбирання конструкцій існуючого мосту та частини існуючих підходів до нього, перевлаштування інженерних мереж, влаштування буронабивних паль під конструкції опор, влаштування монолітних конструкцій опор мосту, нових балок прогонових будов, залізобетонної плити, мостового полотна на мосту та підходах, гідроізоляції та шарів асфальтобетонного покриття. Відкриття моста заплановано орієнтовно на 15 листопада.

Міст довжиною 18,5 м побудований у 1961 році та перебудовувався декілька разів. Складається з п’яти частин, деякі з яких не об’єднані між собою. Як пояснили в ЛОВА, це не дає можливості виконувати капітальний ремонт частинами, не закриваючи рух.

Як розповіли ZAXID.NET у Службі автодоріг Львівщини, транспорт скеровуватимуть в об’їзд по кільцевій дорозі. Для легкових автомобілів можливий об’їзд через Дубляни та Грибовичі.

Cхема об'їзду закритого на ремонт моста (фото ЛОДА, клікніть на картинку, щоб збільшити)

Раніше дорожники провели ремонт на розв’язці на об’їзній дорозі Львова біля села Пасіки Зубрицькі, роботи тривали протягом місяця.