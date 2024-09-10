Тернополянин випав з вікна і розбився на смерть на вул. Торговиця, 37

В Тернополі біля центрального ринку чоловік випав з вікна 5 поверху і загинув. Нещасний випадок стався близько обіду 10 вересня. На місце події очевидці викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців.

Зі слів очевидців, тернополянин випав з вікна і розбився на смерть на вул. Торговиця, 37. Це багатоповерховий будинок, який розташований неподалік центрального ринку міста. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Файне місто».

На місце інциденту очевидці викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців. Медики, які прибули на виклик, встановили, що чоловік помер на місці від отриманих травм. Жителі будинку розповіли, що тернополянин проживав у квартирі разом з матір’ю.

Правоохоронці наразі з’ясовують обставини цього випадку. У відділі комунікації поліції Тернопільщини ZAXID.NET повідомили, що попередньо за фактом падіння людини з висоти і загибелі зареєстрували в ЄРДР провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).