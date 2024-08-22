Рятувальники відкопали тіло із землі і передали поліцейським

На Тернопільщині чоловіка під час копання криниці засипало ґрунтом. Надзвичайна подія сталася в Товстенській громаді. Місцевий жител викопав колодязь глибиною 8 метрів і раптового його засипало 4-метровим шаром ґрунту. Рятувальники відкопали тіло із землі і передали поліцейським. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нещасний випадок відбувся 21 серпня у селі Головчинці Товстенської громади, повідомили на сторінці ДСНС Тернопільщини. Місцеві жителі викликали рятувальників та правоохоронців. Працівники ДСНС, які виїжджали на місце події, за допомогою спецобладнання спустилися у викопану яму і витягнули тіло чоловіка.

Також на місці інциденту працювали правоохоронці. Слідчо-оперативна група Заліщицького відділення з’ясувала, що чоловік на приватному господарстві копав криницю. В якийсь момент стався зсув ґрунту і пенсіонера засипало майже чотириметровим шаром землі.

«При огляді судово-медичний експерт тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявив. Остаточну причину смерть встановить експертиза», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 22 серпня.

За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 115 КК України з поміткою (нещасний випадок). Попередня причина нещасного випадку з летальними наслідками – порушення техніки безпеки.