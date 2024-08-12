Рятувальники намагалися витягнути постраждалого на поверхню, але чоловік задихнувся

На Буковині в нелегальному кар’єрі для видобутку піску під час завалу загинув чоловік. Рятувальники намагалися витягнути постраждалого на поверхню, але чоловік задихнувся. За словами місцевих жителів, загиблому було 23 роки і, ймовірно, він копав пісок для своїх потреб.

Подія трапилася у селі Репужинці Кадубовецької громади Чернівецького району. 23-річний чоловік потрапив під завал під час копання гравійно-піщаної суміші. Про можливий обвал на службу порятунку повідомили місцеві жителі.

На місце події одразу виїхали рятувальники. Однак, постраждалого чоловіка відкопали за дві години після того, як рятувальники отримали повідомлення про можливий обвал.

«Місце ускладнено для проведення робіт тим, що там велика небезпека обвалу на великій площі, люди проводять там роботи на свій страх і ризик», – повідомили у пресслужбі ДСНС Буковини.

Тіло чоловіка передали на судово-медичну експертизу. На місце також викликали правоохоронців. Поліцейські за фактом загибелі буковинця відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).