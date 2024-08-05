Житель Тернопільщини загинув від ураження струмом при доторку до металевого паркану. Через негоду електричний провід обірвався і впав на браму. Чоловік виходив вранці з дому на вулицю, намагався обминути електричні дроти, але доторкнувся до паркану і його вдарило струмом.

Нещасний випадок трапився вранці 3 серпня в Тернопільському районі. Після негоди в одному із сіл обірвало електричні дроти. Чоловік загинув від удару струмом, намагаючись обійти обірвані дроти.

«Внаслідок падіння дерева на повітряну лінію обірвався провід, який упав на паркан. Чоловік, намагаючись його перелізти, наблизився на небезпечну відстань і був смертельно уражений струмом», – повідомили в Міненерго.

Місцеві мешканці розповіли, що внаслідок нещасного випадку загинув 30-річний чоловік, повідомляє «20 хвилин». Житель села вранці виходив на роботу, а напередодні вночі був сильний вітер, який обірвав дроти. Один з дротів впав на браму. Чоловік намагався оминути обірвані дроти. Однак він не знав, що струм перекинувся на металеві ворота, доторкнувся і загинув на місці.

Родичі викликали бригаду швидкої допомоги, але медики лише констатували смерть чоловіка. В поліції за фактом смерті людини розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).