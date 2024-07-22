На Буковині в колодязі знайшли тіло невідомого чоловіка. Нещасний випадок стався в Чернівецькому районі. Жителі села Довжок повідомили в службу порятунку та в поліцію про те, що в колодязі на приватному подвір’ї виявили непритомного чоловіка.

Надзвичайна подія сталася в після обіду 21 липня в селі Довжок Новоселицької громади Чернівецького району. В криниці місцеві знайшли чоловіка, який не окликався на крики і не подавав ознак життя. На місце події селяни викликали рятувальників, медиків швидкої допомоги та поліцію.

«До Служби порятунку надійшло повідомлення, що в колодязі знаходиться людина. На виклик прибув черговий караул 11 державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спецобладнання рятувальники витягнули з криниці тіло чоловіка без ознак життя», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 22 липня.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого. Наразі поліцейські за фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).