У лісі поблизу Славська знайшли мертвим 57-річного зниклого мешканця
Житель села Ялинкувате пішов до лісу і не повернувся
У неділю, 21 липня, у селі Ялинкувате Славської громади на Львівщині знайшли мертвим 57-річного чоловіка, який напередодні пішов до лісу і не повернувся. Обставини його смерті з’ясовують правоохоронці.
За даними ДСНС Львівщини, 20 липня в лісі у селі Ялинкувате Стрийського району заблукав 57-річний місцевий житель. Наступного дня родичі звернулися по допомогу до правоохоронців та рятувальників.
Гірські рятувальники під час обстеження лісу виявили тіло заблукалого без ознак життя.
Обставини загибелі чоловіка з’ясовують правоохоронці.
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