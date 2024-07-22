Житель села Ялинкувате пішов до лісу і не повернувся

У неділю, 21 липня, у селі Ялинкувате Славської громади на Львівщині знайшли мертвим 57-річного чоловіка, який напередодні пішов до лісу і не повернувся. Обставини його смерті з’ясовують правоохоронці.

За даними ДСНС Львівщини, 20 липня в лісі у селі Ялинкувате Стрийського району заблукав 57-річний місцевий житель. Наступного дня родичі звернулися по допомогу до правоохоронців та рятувальників.

Гірські рятувальники під час обстеження лісу виявили тіло заблукалого без ознак життя.

Обставини загибелі чоловіка з’ясовують правоохоронці.