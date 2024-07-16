Буковинець впав з висоти 7 м

На Буковині в колодязі гідрологічної споруди виявили непритомного чоловіка. Місцеві жителі викликали рятувальників та швидку медичну допомогу. Складність порятунку полягала в тому, що щоб рятувальники дісталися до постраждалого, то їм требу було пройти 30 м підземним тунелем.

Чоловік впав з гідрологічної споруди у селі Чорнівка Чернівецького району увечері 15 липня. Приблизна висота колодязя, в який провалився потерпілий, понад 7 метрів. Люди, які відпочивали поблизу на водоймі, помітили непритомного чоловіка і викликали рятувальників та швидку медичну допомогу. Коли працівники ДСНС прибули на місце, то з’ясувалося, що один шлях порятунку – це 30-метровий тунель, який веде до споруди.

Рятувальники пройшли по стоку води та знайшли непритомного потерпілого з травмами. «Постраждалого зафіксували на м’яких ношах і транспортували з тунелю протяжністю 30 м. Після цього фахівці служби порятунку переклали чоловіка на тверді ноші та підняли нагору для передачі до карети швидкої медичної допомоги», – повідомили у ДСНС у вівторок, 16 липня.

Під час надання першої домедичної допомоги, з’ясували, що постраждалий – це 27-річний місцевий житель. Чоловік прийшов покупатися в ставку, не втримався і провалився в гідрологічну споруду. Після надання постраждалого госпіталізували до лікарні. Наразі він перебуває в реанімації.