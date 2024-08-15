У Тернополі з вікна пʼятого поверху випав чоловік і загинув. Правоохоронці з'ясували, що тернополянину було 70 років і він страждав на психологічні розлади.

Трагічний випадок стався увечері 14 серпня на вул. 15 Квітня, що на масиві «Сонячний». Чоловіка, який лежав у траві поруч з будинком помітили місцеві жителі. Вони й викликали до постраждалого швидку допомогу та працівників поліції. Медики оперативно прибули на місце події, однак реанімаційні заходи не дали результату. Чоловік помер від отриманих травм від падіння з висоти.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив ZAXID.NET, що виклик в поліцію надійшов о 17:00. Правоохоронці встановили особу загиблого – це 70-річний мешканець цього ж будинку. Він мав розлади психіки.

Поліцейські за фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті 70-річного тернополянина.