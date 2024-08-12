Смертельна пожежа сталася у селі Собатин Хустського району

Смертельна пожежа сталася у селі Собатин Хустського району. Через необережне поводження з вогнем загинула 53-річна закарпатка та її 13-річний син. 19-річного сина жінки госпіталізували з термічними опіками.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, займання виникло вночі 10 серпня. Люди помітили пожежу, коли будинок був повністю охоплений полум’ям.

«Односельці прокинулися через сильний тріск, і побачивши лихо, намагалися самотужки загасити пожежу та водночас викликали рятувальників. Вогнеборці з Іршави виявили у кімнаті тіла двох людей: матері 1971 року народження та її сина 2011 року народження. Другий син власниці 2005 року народження отримав термічні опіки та був госпіталізований до місцевого лікувального закладу», – інформують в ДСНС.

У поліції Закарпатської області 12 серпня розповіли ZAXID.NET, що попередньою причиною пожежі є необережне поводження з вогнем – загибла палила в будинку. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок».