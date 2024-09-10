Затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі

У Миколаєві правоохоронці викрили чергового організатора схеми ухилення від мобілізації. Чоловік за гроші допомагав військовозобов’язаним оформити необхідні документи та виїхати з України до Молдови або Румунії. Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідчих, 67-річний миколаївець за 12 тис. доларів обіцяв надати ухилянтам пакети документів, які нібито засвідчують зняття з військового обліку та надають можливість безперешкодно перетинати кордон. Після отримання грошей затриманий мав організувати супроводження військовозобов’язаних до Умані, де обіцяв їм передати всі необхідні документи. Після формування групи ухилянтів, їх мали супроводити до кордону.

Правоохоронці затримали миколаївця під час одержання грошей. У нього вилучили понад 4 тис. доларів США, 3 тис. гривень, мобільні телефони та автомобіль.

Затриманому оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 514 000 гривень.