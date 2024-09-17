За сприяння посадовиці військовозобов’язаному встановили третю групу інвалідності

Виконувачці обов’язків голови Фастівської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабаря від військовозобов’язаного. За 10 тис. доларів посадовиця обіцяла встановити групу інвалідності 50-річному чоловіку, повідомив Офіс генпрокурора 17 вересня.

Як встановило слідство, насправді військовозобов’язаний за станом здоров’я не мав права на третю групу інвалідності. За домовленістю з головою МСЕК його фіктивно оформили на стаціонар лікарні, де він мав проходити необхідні обстеження. Також військовозобов’язаного проінструктували як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили, що у нього справді є проблеми з ногою.

Встановлення третьої групи інвалідності коштувало 10 тис. доларів (Фото Офісу генпрокурора)

Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 757 тис. грн. Правоохоронці встановлюють інших причетних до вчинення злочину.