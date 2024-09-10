Забруднення річки Сейм та мор риби спричинив викид відходів з цукрового заводу у Курській області

Забруднення та мор риби у річці Сейм, що протікає в Росії, а також в Україні в межах Сумської області та Чернігівської області, спричинив викид відходів з цукрового заводу у місті Тьоткіно Курської області. Про це у вівторок, 10 вересня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, з заводу у місті Тьоткіно скинули у річку органічні речовини, що призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби. Прем’єр-міністр також зазначив, що загрози для життя та здоров’я людей немає.

«Речовини органічні, вони викликають забруднення. Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там де це пройшло ближче до кордону. На цей час органіка осідає та розчиняється. Загроз для життя та здоров'я людей немає. Загроз для водозаборів Чернігова на річці Десна та Києва на річці Дніпро теж немає», – зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також повідомив, що сліди забруднення приберуть активним мулом, а всю мертву рибу витягнуть із води.

Нагадаємо, забруднення річки Сейм зафіксували наприкінці серпня. Воно призвело до масового мору риби. Річка Сейм впадає в Десну в Чернігівській області, а Десна, своєю чергою, впадає в річку Дніпро на Київщині, саме тому забруднення річки є небезпечним.

28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що Десні виявили хімічну отруйну речовину, що спускається по течії з російського кордону. Проте голова Державного водного агентства Михайло Янчук спростував цю інформацію, та запевнив, що забруднення спричинене органічною речовиною.