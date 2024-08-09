Під час обшуків поліцейські знайшли документацію, що підтверджує злочин підозрюваного

Правоохоронці підозрюють 43-річного директора будівельної фірми у привласненні понад 8,3 млн грн під час ремонту військового об’єкта на Рівненщині. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення, повідомила 9 серпня спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, у травні 2022 року керівник будівельної компанії з Миколаївської області умисно завищив обсяги і вартість ремонтних робіт військового об’єкту на Рівненщині. Крім того, деякі із цих робіт не відповідали вимогам договору і заявленим характеристикам, а декотрі не були виконані взагалі.

«Встановлено, що зловмисник вніс неправдиві відомості у офіційну документацію, на підставі якої потім отримав розрахунок. Внаслідок таких махінацій заволодів більше 8,3 млн грн бюджетних коштів», – зазначають у прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці знайшли первинну фінансово-господарську документацію, що підтверджує незаконні дії підозрюваного.

Наразі суд обрав директору фірми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 1,2 млн грн застави.

За фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.