Олександр Ганущин демобілізувався після 2 років та 7 місяців служби

Екс-голова Львівської облради, депутат облради від «Європейської солідарності» Олександр Ганущин демобілізувався з військової служби. Підстави й причини для демобілізації 46-річний політик назвати відмовився.

«2 роки 7 місяців і 13 днів – такий час моєї військової служби у 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України. Пишаюся, що мав честь захищати країну з кожним побратимом і посестрою з А7031. Моє серце далі бʼється разом з Вами. 24/7. Дякую кожному з вас», – написав Олександр Ганущин у Facebook.

ZAXID.NET поцікавився у депутата підставами для демобілізації з військової служби, однак він повідомити такі подробиці відмовився.

46-річний Олександр Ганущин після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року добровольцем пішов служити у новостворену 103 бригаду сил ТрО. Незадовго після цього отримав військове звання майора. Олександр Ганущин є депутатом від партії «Європейська солідарність» та батьком трьох дітей, найстаршій доньці 17 років.

Як з’ясували журналісти NGL.media, сім'ї колишнього голови Львівської облради належать сім квартир у Львові та будинок у Брюховичах. Цю нерухомість сім'я отримала в подарунок. Крім цього, теща Ганущина за останні два роки придбала 8,3 га землі у Карпатах за значно дешевшими цінами, ніж ринкові.