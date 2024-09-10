Наразі Роман Іванісов представляє депутатську групу «Відновлення України»

Родина народного депутата Романа Іванісова за роки його роботи у Верховній Раді придбала автомобілів і нерухомості на майже два мільйони доларів. При цьому загальна сума готівкових заощаджень родичів депутата була майже вдвічі меншою. Про це йдеться у сюжеті журналістських розслідувань Bihus.Info.

Як стверджують журналісти, на момент парламентських виборів у 2019 році декларація 45-річного Романа Іванісова виглядала неоднозначно.

«Нардеп декларував дуже скромні активи й ще більш скромні заробітки, але при цьому вказував величезні суми заощаджень в готівці, загалом на орієнтовно мільйон доларів. Яким чином накопичилася ця сума, враховуючи, що до потрапляння в парламент нардеп показував в декларації лише мізерний дохід від оренди, власну зарплату в 56 тис. грн і зарплату дружини (за весь 2019 рік) на рівні 37 тис. грн – загадка», – ідеться в матеріалі.

З початку 2020 року 42-річна дружина нардепа Марина Іванісова почала активно витрачати заощадження. Так, наприклад, в лютому і квітні 2020 року автопарк Марина Іванісової поповнився одразу двома новими преміальними Mercedes – GLE350 та GLS400. На момент купівлі сукупна вартість автомобілів становила близько 200 тис. доларів. У той же період жінка купила дві квартири, три паркомісця і три веломісця в ЖК «Manhattan city» неподалік центрального вокзалу в Києві. За підрахунками журналістів, нерухомість мала б обійтися Іванісовій ще в приблизно 320 тис. доларів. У 2021 році Марина Іванісова придбала також новий Volkswagen Multivan за 90 тис. доларів.

Восени 2022 року сам народний депутат, який входить до складу антикорупційного комітету Верховної Ради, придбав ще дві квартири в Києві за понад 12 млн грн. У своїй декларації депутат вказав, що ці гроші належали його матері Ірині Іванісовій. 66-річна жінка зареєстрована як ФОП в Бердянську. Свої статки Ірина Іванісова пояснила тим, що все життя працює підприємицею і має «заощадження бабусі». Як встановили журналісти, матір нардепа досі мешкає в тимчасово окупованому Бердянську і перереєструвала свій ФОП за російським законодавством.

Торік дружина Іванісова продовжила вкладати гроші у нерухоме майно і стала власницею одразу трьох земельних ділянок й котеджу, який ще добудовують, в котеджному містечку «Ariel Village», що поблизу Києва.

«Попри те, що на момент здійснення цієї операції забудовник продавав тут будинки за мінімум 30 млн грн, земля і будинок Марині Іванісовій, за декларацією, обійшлися нібито в трохи більше як три млн грн. Цей факт жінка пояснила журналістам тим, що купила за ту вартість, за яку продавали.Сам народний депутат, пославшись на зайнятість, попросив журналістів скинути питання в один з месенджерів. Але станом на момент виходу ефіру відповідей так і не надав», – розповідають журналісти Bihus.Info.

Нагадаємо, 45-річний Роман Іванісов є уродженцем Бердянська Запорізької області. Іванісов – колишній підприємець, юрист, політик. З 2010 по 2015 рік був депутатом Рівненської облради. У 2019 році обрався нардепом у Верховну Раду від партії «Слуга народу» від 153-го округу на Рівненщині. Член Комітету з питань антикорупційної політики. Невдовзі після обрання Іванісова депутатом з’явилась інформація, що він був судимий в 16-річному віці за групове зґвалтування. Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Іванісова погашена, тому наразі він вважається несудимим. Пізніше ГПУ спростувала слова генпрокурора, уточнивши, що наразі триває перевірка цих даних.

Тоді ж ЗМІ писали, що Роман Іванісов ймовірно збрехав у своїй біографії щодо наявності вищої освіти. Зрештою він так і не зміг назвати виш, де здобув вищу освіту, а також пояснити деталі справи зі зґвалтуванням. Народний депутат понад місяць не з’являвся в парламенті, і пояснив це лікарняним. Наприкінці осені 2019 року фракція «Слуга народу» виключила Іванісова зі своїх лав, але депутат свій мандат зберіг. Нині Іванісов представляє депутатську групу «Відновлення України», більшість членів якої – вихідці із «Опозиційної платформи – За життя».