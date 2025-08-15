прокурори вимагатимуть відсторонити посадовця від роботи

У Чернівцях правоохоронці викрили розтрату понад 2 млн грн на закупівлі освітлювального обладнання для міста. У прокуратурі та управлінні бюро економічної безпеки Буковини повідомили про підозру керівнику Чернівецького міського комунального підприємства «Міськсвітло». Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що директор комунального підприємства в 2022 році домовився з керівником приватної фірми про купівлю освітлювального обладнання за завищеними цінами, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 15 серпня. Правоохоронці не називають імені керівника КП, однак з 2022 року і досі «Міськсвітлом» керує Андрій Шалєєв.

«Директор, використовуючи своє службове становище, укладав договори з посередником, знаючи, що фактична вартість обладнання значно нижча за зазначену в документах. Близько 2,2 млн грн було розтрачено з державного бюджету», – повідомили в прокуратурі.

Документи про купівлю обладнання вилучили та відправили на експертизу, де встановили, що договори з підприємством-посередником мають ознаки фіктивності. Завдяки таким угодам, керівник та бізнесмен штучно завищували вартість, а після закупівлі виводили гроші.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинена в особливо великих розмірах). За це їм загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також прокурор клопотатиме про відсторонення посадовця від посади.