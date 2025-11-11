Компанія відреагувала на розслідування масштабної корупційної схеми

Після розслідування НАБУ про масштабну корупційну схему у структурі «Енергоатому» в компанії пообіцяли скликати спеціальне засідання та провести незалежну перевірку. Про це повідомили у пресслужбі «Енергоатому» у вівторок, 11 листопада.

Наглядова рада компанії заявила, що з «максимальною серйозністю» ставиться до звинувачень у корупції в «Енергоатомі». Там наголосили, що наглядова рада «віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади».

«Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії», – повідомили у пресслужбі «Енергоатому».

Офіційну реакцію у пресслужбі компанії опублікували на наступний день після резонансного розслідування НАБУ про відкати у сфері енергетики.

Нагадаємо, напередодні, 10 листопада, НАБУ спільно з САП оголосило про проведення операції «Мідас» з викриття масштабної корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». У НАБУ повідомили, що схему відмивання грошей з підрядів налагодили чинні та колишні посадовці енергосфери, відомий бізнесмен, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «НАЕК Енергоатом» та інші особи, які розподіляли гроші в офісі державного зрадника та екснардепа Андрія Деркача. Правоохоронці повідомили, що за допомогою схеми фігуранти відмили 100 млн доларів.

Хоч правоохоронці не називають імен фігурантів, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ і САП проводили обшуки в міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка та у бізнесмена Тімура Міндіча. За даними «Української правди», Міндіч покинув територію України за кілька годин перед обшуками НАБУ.

На розслідування НАБУ відреагувала соратниця Галущенка, міністерка енергетики Світлана Гринчук – вона заявила, що Міненерго буде реагувати на цей випадок відповідно до результатів розслідування. На викриття посадовців також відреагував президент України Володимир Зеленський – він наголосив на невідворотності покарання та заявив, що кожен фігурант має отримати вироки.