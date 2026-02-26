Осінтери ідентифікували понад 6000 підприємств військово-промислового комплексу Росії

Осінтери зібрали інформацію про людей і підприємства, які готували зброю та технології для нападу на Україну та розмістили ці дані на інтерактивній карті. Про це у середу, 25 лютого, повідомила команда аналітиків OSINT Varta.

ОSІNТ Varta спільно з Lex Talionis у результаті багатоетапної операції ідентифікували понад 6000 підприємств військово-промислового комплексу Росії та розмістити їх на інтерактивній мапі. Категорії цих компаній відсортували за секторами, статусом санкцій та індикаторами ризику.

На картках кожного підприємства міститься опис діяльності, перелік розробок та система категоризації для фільтрування за типом об’єктів. Також у нижній частині мапи доступний список співробітників з їхніми даними, включно з паспортами, телефонами та електронними адресами, який можна завантажити для аналітичної роботи.

У дописі наголошують, що це лише перша частина даних, надалі планують робити регулярні оновлення з новими об’єктами та інтеграціями у систему.

Нагадаємо, на початку лютого OSINT-агентство Dallas повідомляло, що білоруські підприємства в обхід санкцій постачають деталі з Китаю та КНДР для білоруського й російського військово-промислового комплексу. Для цього вони залучають посередників з Китаю.